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Вязович завершил выступление на ралли "Дакар-2021"

08.01.2021 17:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 янв – Sputnik. Экипаж белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" с бортовым номером 502, которым управляет Сергей Вязович, решил не продолжать участие в ралли "Дакар-2021" после второй поломки грузовика, сообщила пресс-служба "красных зубров".

© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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Во время четвертого этапа на 100-м километре камион неожиданно заглох. При осмотре выяснилось, что пропала связь между двигателем и автоматической коробкой передач. Экипаж смог починить автомобиль спустя лишь несколько часов и доехать до финиша этапа в отведенное контрольное время. Вязович с командой потеряли все шансы на борьбу за подиум, но сохранили право продолжить гонку.

Накануне Вязович стартовал на пятом этапе ралли, но у него снова сломалась АКПП.

"Больше суток Сергей Вязович, Павел Гаранин и Антон Запорощенко (состав экипажа – Sputnik) провели в пустыне из-за поломки. Ребята приложили все усилия к устранению неисправности, однако в условиях пустыни это оказалось невозможным. К большому сожалению, экипаж на этом завершает ралли", – говорится в сообщении пресс-службы "МАЗ-СПОРТавто".

Напомним, в 2018 году экипаж Вязовича привез с гонки "серебряного бедуина", а в 2020-м стал третьим.

Теперь у белорусской команды остался один капотник под управлением Алексея Вишневского. Вчера он занял второе место, уступив чуть больше двух минут лидеру гонки россиянину Андрею Каргинову. В общем зачете грузовиков пока лидирует российский экипаж Дмитрия Сотникова. Второе место за еще одним представителем "КАМАЗ-мастер" – Антоном Шибаловым. На третьем удерживается чех – Мартин Мацик. Вишневский поднялся на седьмую строчку генеральной квалификации.

В пятницу утром грузовики вышли на очередной старт, протяженность этапа составляет 448 километров.

 
Теги: Минск
 
 
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Больше суток белорусский экипаж провел в аравийской пустыне из-за поломки коробки передач, починить ее в тех условиях не получилось.
 
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