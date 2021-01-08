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Биатлон. Этап Кубка мира
08.01.2021 22:49 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
После новогодней паузы в немецком Оберхофе возобновился биатлонный сезон. Пятый этап Кубка мира открывали спринты.
Е. Кручинкина самая быстрая в спринте
И по результатам женской гонки наша Елена КручИнкина стала самой быстрой из всех 104 участниц. Белоруска преодолела дистанцию за 24 минуты и 18 секунд. Это на 1,3 секунды лучше, чем у победительницы спринта норвежки Тириль Экхофф. В итоговом протоколе Елена восьмая.
Биатлон. Этап Кубка мира. Лучший результат Елетнова в карьере
У мужчин в аналогичной дисциплине лучший результат в карьере показал Роман Елетнов. Дистанцию в 10 километров он преодолел десятым без промахов! А его партнер по команде Сергей Бочарников повторил свое лучшее достижение - с одним неточным выстрелом он 13-й. Также в гонку преследования пробились Антон Смольский (34 место) и Максим Воробей (45-й). А вот Дмитрий Лазовский завтра не выступит, он 70-й.В субботу в расписании этапа Кубка мира две гонки преследования. В 14:45 на дистанцию отправятся девушки. Прямой эфир на
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После новогодней паузы в немецком Оберхофе возобновился биатлонный сезон. Пятый этап Кубка мира открывали спринты. Е. Кручинкина самая быстрая в спринте И по...
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