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После новогодней паузы в немецком Оберхофе возобновился биатлонный сезон. Пятый этап Кубка мира открывали спринты.



Е. Кручинкина самая быстрая в спринте

И по результатам женской гонки наша Елена КручИнкина стала самой быстрой из всех 104 участниц. Белоруска преодолела дистанцию за 24 минуты и 18 секунд. Это на 1,3 секунды лучше, чем у победительницы спринта норвежки Тириль Экхофф. В итоговом протоколе Елена восьмая.

Подняться выше не позволили две осечки на огневых рубежах. Лидер сборной Динара Алимбекова также допустила два промаха и заняла 37-е место. Анна Сола финишировала 26-й, а Ирина Кручинкина 88-й.

Биатлон. Этап Кубка мира. Лучший результат Елетнова в карьере

У мужчин в аналогичной дисциплине лучший результат в карьере показал Роман Елетнов. Дистанцию в 10 километров он преодолел десятым без промахов! А его партнер по команде Сергей Бочарников повторил свое лучшее достижение - с одним неточным выстрелом он 13-й. Также в гонку преследования пробились Антон Смольский (34 место) и Максим Воробей (45-й). А вот Дмитрий Лазовский завтра не выступит, он 70-й.В субботу в расписании этапа Кубка мира две гонки преследования. В 14:45 на дистанцию отправятся девушки. Прямой эфир на "Беларусь 5" . А в 16:45 старт мужского пасьюта. Трансляция также на спортивном телеканале.

