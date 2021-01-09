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"Цмокi" принимают "Нижний Новгород"

09.01.2021 12:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Прервать неудачную серию в Единой лиге ВТБ сегодня постараются столичные "Цмокі". После восьми поражений подряд в регулярном сезоне "драконы" на "Минск-Арене" принимают "Нижний Новгород". Соперник занимает высокое третье место в лиге и пока уступил лишь в двух встречах из восьми. Найдут ли белорусы аргументы против гостей - посмотрим в прямом эфире на телеканале
"Беларусь 5". Трансляция начнется в 12:50.
 
Теги: Минск
 
 
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Прервать неудачную серию в Единой лиге ВТБ сегодня постараются столичные "Цмокі". После восьми поражений подряд в регулярном сезоне "драконы" на "Минск-Арене"...
 
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