"Цмокi" принимают "Нижний Новгород"

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Прервать неудачную серию в Единой лиге ВТБ сегодня постараются столичные "Цмокі". После восьми поражений подряд в регулярном сезоне "драконы" на "Минск-Арене" принимают "Нижний Новгород". Соперник занимает высокое третье место в лиге и пока уступил лишь в двух встречах из восьми. Найдут ли белорусы аргументы против гостей - посмотрим в прямом эфире на