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Двумя гонками преследования сегодня продолжится 5-й этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе

09.01.2021 12:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Первыми на лыжню выйдут женщины. Елена Кручинкина накануне заняла высокое 8-е место в спринте, она отправится на дистанцию через минуту с небольшим после лидера - норвежки Тириль Экхофф. Анна Сола - 26-я, 37-й стартовый номер у олимпийской чемпионки Пхенчхана Динары Алимбековой. Прямая трансляция пасьюта начнется на спортивном канале в 14:35.

В 16:30 - старт мужской гонки преследования. Роман Елетнов, показавший в спринте лучший результат в карьере - 10-е место, отправится на лыжню спустя 57 секунд после Йоханесса Бе из Норвегии. 13-й номер у Сергея Бочарникова, Антон Смольский - 34-й. 45-й Максим Воробей. Оба пасьюта телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире.

 
 
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Первыми на лыжню выйдут женщины. Елена Кручинкина накануне заняла высокое 8-е место в спринте, она отправится на дистанцию через минуту с небольшим после лидера -...
 
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