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Арина Соболенко в 1/8 финала турнира серии WTA в Абу-Даби. Александра Саснович сыграет с Гарбинье Мугурусой

09.01.2021 12:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Арина Соболенко уже в 1/8 финала турнира серии ВТА в Абу-Даби, Александра Саснович же за выход во второй круг поспорит сегодня. В соперницах у белоруски 15-я в мире испанка Гарбинье Мугуруса. С ней на кортах Александра пока не пересекалась. Матч начнется не раньше 13:30 по белорусскому времени, турнир транслирует телеканал "Беларусь 5".
 
 
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Арина Соболенко уже в 1/8 финала турнира серии ВТА в Абу-Даби, Александра Саснович же за выход во второй круг поспорит сегодня. В соперницах у белоруски 15-я в мире...
 
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