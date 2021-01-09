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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Арина Соболенко в 1/8 финала турнира серии WTA в Абу-Даби. Александра Саснович сыграет с Гарбинье Мугурусой Арина Соболенко уже в 1/8 финала турнира серии ВТА в Абу-Даби, Александра Саснович же за выход во второй круг поспорит сегодня. В соперницах у белоруски 15-я в мире...

Арина Соболенко уже в 1/8 финала турнира серии ВТА в Абу-Даби, Александра Саснович же за выход во второй круг поспорит сегодня. В соперницах у белоруски 15-я в мире испанка Гарбинье Мугуруса. С ней на кортах Александра пока не пересекалась. Матч начнется не раньшепо белорусскому времени, турнир транслирует