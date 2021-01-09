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Арина Соболенко в 1/8 финала турнира серии WTA в Абу-Даби. Александра Саснович сыграет с Гарбинье Мугурусой
09.01.2021 12:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTАрина Соболенко уже в 1/8 финала турнира серии ВТА в Абу-Даби, Александра Саснович же за выход во второй круг поспорит сегодня. В соперницах у белоруски 15-я в мире испанка Гарбинье Мугуруса. С ней на кортах Александра пока не пересекалась. Матч начнется не раньше 13:30 по белорусскому времени, турнир транслирует
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Арина Соболенко в 1/8 финала турнира серии WTA в Абу-Даби. Александра Саснович сыграет с Гарбинье Мугурусой
Арина Соболенко уже в 1/8 финала турнира серии ВТА в Абу-Даби, Александра Саснович же за выход во второй круг поспорит сегодня. В соперницах у белоруски 15-я в мире...
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