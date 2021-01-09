Экхофф выиграла пасьют в Оберхофе, Елена Кручинкина – 9-я

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф победила в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе, сообщает Sputnik.

Второй соревновательный день в рамках пятого этапа КМ в Оберхофе открыла женская гонка преследования. Победу праздновала норвежка Тириль Экхофф с результатом 32 минуты 20,9 секунды (2 промаха).

Второе место заняла еще одна представительница Норвегии Марте Рёйселанн (+0,5 секунды; 0 промахов), третьей стала австрийка Лиза Тереза Хаузер (+43 секунды; 1 промах).

Лучшей из белорусок стала Елена Кручинкина - она заняла 9-е место в итоговом протоколе (+1 минута 36,3 секунды; 2 промаха). Динара Алимбекова финишировала 16-й (+2 минуты 22,2 секунды; 1 промах). Анна Сола расположилась на 40-й строчке (+4 минуты 23,1 секунды; 8 промахов).