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КХЛ: минское "Динамо" проиграло впервые в 2021 году

09.01.2021 19:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" впервые проиграли в 2021 году на выезде московским одноклубникам в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sputnik.

Минчане допустили ошибку в начале встречи, заработав удаление, чем воспользовались хозяева, открыв счет на четвертой минуте противостояние. Отличился в большинстве защитник Андрей Миронов. Московское "Динамо" доминировало большую часть первого периода, но, реализуй большинство, "зубры" могли сравнять цифра на табло "ВТБ Арены им. Аркадия Чернышева".

После перерыва ситуация повторилась: форвард московского клуба Иван Муранов увеличил отрыв (30-я минута). К сожалению, минчане не смогли перевернуть игру в свою пользу и в третьей 20-минутке – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0).

"Зубры" удачно начали 2021-й год, обыграв дома омский "Авангард" (5:4), питерский СКА (4:3) и победив на выезде рижских одноклубников со счетом 6:2.

Следующую встречу минчане проведут дома 11 января против магнитогорского "Металлурга".

 

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане вяло начали встречу, чем воспользовались их одноклубники из Москвы, которые захватили инициативу и завершили матч в свою пользу.
 
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