Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" впервые проиграли в 2021 году на выезде московским одноклубникам в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sputnik.

Минчане допустили ошибку в начале встречи, заработав удаление, чем воспользовались хозяева, открыв счет на четвертой минуте противостояние. Отличился в большинстве защитник Андрей Миронов. Московское "Динамо" доминировало большую часть первого периода, но, реализуй большинство, "зубры" могли сравнять цифра на табло "ВТБ Арены им. Аркадия Чернышева".

После перерыва ситуация повторилась: форвард московского клуба Иван Муранов увеличил отрыв (30-я минута). К сожалению, минчане не смогли перевернуть игру в свою пользу и в третьей 20-минутке – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0).

"Зубры" удачно начали 2021-й год, обыграв дома омский "Авангард" (5:4), питерский СКА (4:3) и победив на выезде рижских одноклубников со счетом 6:2.

Следующую встречу минчане проведут дома 11 января против магнитогорского "Металлурга".