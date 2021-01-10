|
Гомельский ВРЗ впервые в истории выиграл Кубок Беларуси
10.01.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Гомельский ВРЗ впервые в истории выиграл Кубок Беларуси по мини-футболу! В матче за титул южане обыграли "Столицу" в серии пенальти - 4:3. Отметим, что счет в матче открыли "горожане" - Николай Грицына отличился, в ответ ВРЗ провел два мяча, Евгений Клочко и Дмитрий Лось отличились, Сергей Лавор паритет восстановил - 2:2, и больше счет на табло не менялся до серии пенальти, где решающий удар за гомельчан нанес Максим Воронин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельский ВРЗ впервые в истории выиграл Кубок Беларуси по мини-футболу! В матче за титул южане обыграли "Столицу" в серии пенальти - 4:3. Отметим, что счет в матче...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)