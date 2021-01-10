Источник материала: БT

Гомельский ВРЗ впервые в истории выиграл Кубок Беларуси по мини-футболу! В матче за титул южане обыграли "Столицу" в серии пенальти - 4:3. Отметим, что счет в матче открыли "горожане" - Николай Грицына отличился, в ответ ВРЗ провел два мяча, Евгений Клочко и Дмитрий Лось отличились, Сергей Лавор паритет восстановил - 2:2, и больше счет на табло не менялся до серии пенальти, где решающий удар за гомельчан нанес Максим Воронин.





В прошлом чемпионате, к слову, ВРЗ занял высокое второе место, уступив в финале оршанскому "Витэну", в нынешнем сезоне клуб из Гомеля идет третьим после 10 игр, выше "Столица" и "Витэн".