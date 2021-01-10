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"КАМАЗ" занял весь подиум на этапе ралли "Дакар", "МАЗ" – четвертый
10.01.2021 18:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв - Sputnik. Экипажи российской команды "КАМАЗ-мастер" заняли весь призовой пьедестал в зачете грузовиков на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар-2021".
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее стало известно, что экипаж "красных зубров" под номером 502 Сергея Вязовича был
Теперь у белорусской команды остался один капотник под управлением Алексея Вишневского. Напомним, в 2018 году экипаж Вязовича привез с гонки "серебряного бедуина", а в прошлом году – бронзового.
Первым сегодня спецучасток протяженностью 453 преодолел экипаж Дмитрия Сотникова за 4 часа 45 минут 52 секунды. Второе место занял Айрат Мардеев (+3 минуты 23 секунды), замкнул тройку лучших Антон Шибалов (+8.22).
Всего в шаге от пьедестала остановился экипаж "МАЗ" под номером 505 Алексея Вишневского, который прибыл четвертым, уступив лидеру 10 минут и 29 секунд. Ралли-рейд "Дакар" проходит в Саудовской Аравии 3-15 января.
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После драматического исхода экипажа Сергея Вязовича белорусам осталось болеть только за второй экипаж гонщиков на столичных грузовиках.
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