"КАМАЗ" занял весь подиум на этапе ралли "Дакар", "МАЗ" – четвертый

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 янв - Sputnik. Экипажи российской команды "КАМАЗ-мастер" заняли весь призовой пьедестал в зачете грузовиков на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар-2021".

Ранее стало известно, что экипаж "красных зубров" под номером 502 Сергея Вязовича был вынужден отказаться от участия в легендарной гонке из-за поломки коробки передач.

Теперь у белорусской команды остался один капотник под управлением Алексея Вишневского. Напомним, в 2018 году экипаж Вязовича привез с гонки "серебряного бедуина", а в прошлом году – бронзового.

Первым сегодня спецучасток протяженностью 453 преодолел экипаж Дмитрия Сотникова за 4 часа 45 минут 52 секунды. Второе место занял Айрат Мардеев (+3 минуты 23 секунды), замкнул тройку лучших Антон Шибалов (+8.22).

Всего в шаге от пьедестала остановился экипаж "МАЗ" под номером 505 Алексея Вишневского, который прибыл четвертым, уступив лидеру 10 минут и 29 секунд. Ралли-рейд "Дакар" проходит в Саудовской Аравии 3-15 января.