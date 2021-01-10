Об итогах прошлого сезона в ЗОЖ-культуре и о тех, кто благодаря активному образу жизни реализовал себя в профессии

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Мотивационный материал для тех, кто совсем скоро захочет смотреть на себя в зеркало и улыбаться. Ведь многие с наступлением нового года берутся за свое здоровье: выходят на пробежки и покупают абонементы в спортивные залы. Чтобы летом осилить забег на выживание и гордо выйти на пляж, а осенью, к примеру, пробежать полумарафон. Планы, конечно, правильные, но вот с их исполнением часто бывают проблемы. Те, кто уже много лет не представляют себя без активного образа жизни, советуют: нужно все делать с удовольствием и улыбкой, и тогда получится себя преодолеть. А нехватка времени станет глупой отговоркой. В нашем большом материале мы уместили итоги прошлого сезона в ЗОЖ-культуре, а еще расскажем о мероприятия этого года и познакомимся с теми, кто, благодаря спорту и активному образу жизни, реализовал себя в профессии. Истории из первых уст - в сюжете Андрея Козлова.





В одном из уютных домиков поселка Колодищи под Минском замечаем интересную коллекцию различных наград и кубков, которой всего-то пару лет. А так и не скажешь. Здесь и детская - будто и не детская, а в коридоре висят на первый взгляд странные предметы, назначения которых нам объяснят через мгновение. Эта стройная девушка по имени Татьяна - в быту мама двоих детей и воспитательница в детском саду - преподает там физкультуру. Но в свободное время…

За пять лет забеги на выживание под грозным логотипом Бизон, в том числе в Логойских возвышенностях, стали местом притяжения из различных европейских стран. И ведь год 2020-й в беговом движении Беларуси мог стать еще более прорывным, если бы не та самая пандемия.









Татьяна Пехтерева - не только участник с самых первых забегов, но и постоянный фаворит



Но даже в стесненных обстоятельствах забеги различного формата проводились с завидной регулярностью. Среди них выделялся, конечно, уже названный Bison Race, Zombie Run, различные старты под эгидой БФЛА, ну и многие другие, вариативность которых могла удовлетворить запросы всех желающих. Пока мир учится жить по новым правилам, уже сейчас, когда зима подобралась к своему экватору, началась регистрация на различные беговые дисциплины 2021 года. Первый уже 17 января, это Крещенский забег. Через мгновения появятся и другие. В общем, вы прекрасно понимаете, что за календарем ЗОЖ-мероприятий можно и не успеть уследить. Однако зима - время поправить физическую форму.



Вадим Шелковский не пропускает забегов на выживание, которые проходят в Беларуси

Утро обычного дня. Один из спасателей-инструкторов столичного аквапарка заранее приходит на рабочее место.

График работы - два через два и постоянная концентрация на своей профессии. Коллектив у ребят сыгранный, как говорят в футболе.

Но это в профессии. В жизни, скажем так, выходного дня, Вадим Шелковский на месте не сидит ни минуты. Участвовал пару лет назад в известном проекте на российском телевидении. Не пропускает забегов на выживание, которые проходят в Беларуси.

И каждый день чередует физические нагрузки. Мы попали на тренировку по скалолазанию.Кому-то скучно бегать на длинные дистанции либо на забеги с препятствиями, выбирает куда большую экзотику. Zombie Run в Жодино также собирает свою аудиторию и традиционно стоит в календаре - в 2021-м планируется летом. За рабочим местом вот в таком антураже встречаем Анатолия Камышкайло, главного двигателя Zombie Run, к тому же не пропускающего любые ЗОЖ-активности, и отца троих детей!

Однако в короткие заснеженные зимние дни мы слишком увлеклись тем, что будет в наступившем году. Необходимо ценить момент - здесь и сейчас, а подобные пейзажи это сделать помогут.

Последние дни подарили каждому белорусу возможность встать на лыжи или на доску сноуборда

И если политический обозреватель Агентства теленовостей Ольга Макей в репортерском кругу считается опытным сноубордистом, то Инна Пилевич , вы ее прекрасно знаете по репортажам о культуре, "Евровидении" и проекту "Я знаю!" , делает если не первые, то одни из первых шагов в сноуборде, и очень аккуратно - в помощь взяла инструктора.

Вообще любой спорт, а сноуборд в частности, - отличная разрядка от профессии в свободные минуты для журналистов, репортеров и ведущих, как и у героев первой части нашего материала. Те, кто попробовал активный отдых, вряд ли впредь выходные будет проводить пассивно. Нам удалось зафиксировать эти прекрасные кадры на наши камеры. У вас есть возможность увидеть их лично.



