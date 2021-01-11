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"Дакар-2021". Экипаж Вишневского 6-й на 8-м этапе

11.01.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Экипаж Алексея Вишневского финишировал четвертым на 8-м этапе ралли рейда "Дакар". Белорусы лидировали большую часть дистанции, но за 50 километров до финиша у машины лопнуло колесо. В общем зачете грузовиков МАЗ Вишневского занимает 6-ю позицию, уступая лидеру Дмитрию Сотникову на КамАЗе 1 час и 51 минуту. Во вторник экипажам предстоит преодолеть 579 километров, из которых 465 - это спецучастники. Финиширует "Дакар", напомним, 15 января в Джидде, откуда и брал старт.
 
 
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Экипаж Алексея Вишневского финишировал четвертым на 8-м этапе ралли рейда "Дакар". Белорусы лидировали большую часть дистанции, но за 50 километров до финиша у ...
 
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МАЗ Вишневского финишировал четвертым на восьмом этапе "Дакара"
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