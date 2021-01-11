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Игроки минского "Динамо" Райан Спунер и Бреннан Менелл не сыграют против магнитогорского "Металлурга"

11.01.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Игроки минского "Динамо" Райан Спунер и Бреннан Менелл не сыграют в домашнем поединке регулярного розыгрыша КХЛ против магнитогорского "Металлурга" из-за травм. Об этом сообщил главный тренер "зубров" Крэйг Вудкрофт сегодня во время раскатки. В лазарете бело-синих также остаются Дмитрий Буйницкий, Илья Шинкевич и Брэндон Козун.

Сейчас соперники уверенно идут в зоне плей-офф в своих конференциях. Минчане занимают 5-е место на Западе. "Магнитка" закрепилась в топ-4 на Востоке. Прямая трансляция матча на телеканале "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание в 19:30.

 
 
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Игроки минского "Динамо" Райан Спунер и Бреннан Менелл не сыграют в домашнем поединке регулярного розыгрыша КХЛ против магнитогорского "Металлурга" из-за травм. Об...
 
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