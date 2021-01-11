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Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает уверенное выступление на первом в сезоне турнире международной женской ассоциации, который проходит в Абу-Даби. Сегодня утром они вышла в полуфинал, обыграла Елену Рыбакину из Казахстана. В 1/2 нашу спортсменку ждет борьба с Марией Саккари из Греции.

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