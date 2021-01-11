Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Российский гонщик, победитель "Дакара-2017" в зачете квадроциклов Сергей Карякин, заявил, что один из соперников на восьмом этапе ралли-рейда воспользовался сторонней помощью во время ремонта.

"Дакар-2021" проходит с 3 по 15 января в Саудовской Аравии. Восьмой этап сложился для Карякина удачно – он финишировал вторым, уступив 52 секунды чилийцу Франсиско Контардо.

"На спецучастке стал свидетелем неприятной ситуации с местным гонщиком, который, не скрываясь, пользовался услугами "черной технички" с кучей колес и запчастей. Я терпеть не могу обман, всегда стараюсь жить и бороться честно, а тут такая неприкрытая наглость и не я один стал ее свидетелем", - написал Карякин в своем Instagram.

Он выразил надежду, что организаторы гонки разберутся в ситуации.

Гонщик рассказал также, как на одном из участков он случайно перепрыгнул через реку и остался без лобового стекла, но техника выдержала.

"Прыгнули на кочке (как мы думали изначально), а это оказался берег реки. Перелетев реку, мы врезались в противоположный берег. Удар был сильный и повлек за собой разбитое лобовое стекло и загнутый рычаг. Но, что порадовало, машина в целом атаку выдержала и доехала до финиша", - поделился Карякин.

Он отметил, что на следующих этапах, где уже в основном закончатся пески, смоет навязать борьбу основным соперникам. На данный момент в зачете мотовездеходов Карякин занимает пятое место, проигрывая лидеру, американцу Остину Джонсу, 47 минут и 24 секунды. Ближайшему сопернику, поляку Арону Домзале, россиянин проигрывает около 17 минут.

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