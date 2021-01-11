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"Формула-1": Renault вместе с названием поменяет и руководителя

12.01.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Руководитель команды Renault, которая в следующем сезоне будет называться Alpine, Сирил Абитебул, покинет свой пост до начала первой гонки, сообщила пресс-служба "Формулы-1".

Renault сменит свое название на Alpine в сезоне-2021. Абитебул руководил спортивным подразделением французского концерна с 2014 года, а затем и "конюшней" из Энстоуна после ее возвращения в "Большие призы".

© Photo : Alfa Romeo Racing ORLEN
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"Хотел бы поблагодарить всех в Renault за оказанное доверие на протяжении многих лет. Хорошая основа гоночной команды, построенная за эти годы, экономическая модель и проект Alpine указывают на движение команды в правильном направлении", - сказал Абитебул.

Вместо него команду возглавит директор по стратегии и развитию бизнеса французского автоконцерна Лоран Росси.

В следующем сезоне за команду будут выступать вернувшийся в "Формулу-1" двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и француз Эстебан Окон.

Alpine - французский производитель спортивных автомобилей, с 1978 года являющийся подразделением Renault. Машины Alpine в 1970-х выиграли Чемпионат мира по ралли, а также суточную гонку в Ле-Мане. Последний Alpine сошел с конвейера в 1994-м, однако французы решили возродить некогда знаменитый бренд, начав с концепт-кара Vision в 2016-м, а затем переименовав свою команду "Формулы-1".

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Теги: Минск
 
 
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Сирил Абитебул находился на руководящих постах в "конюшне" практически с самого момента возвращения французского автоконцерна в "Королевские гонки".
 
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