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В Раубичах завершилось первенство Беларуси по биатлону
12.01.2021 22:49 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTПервые старты в году и последняя возможность проверить свои силы перед чемпионатом Европы по биатлону, который в конце января пройдет в Польше, а также в канун юниорского чемпионата мира. Ближайший резерв национальной команды и самые сильные юниоры на протяжении нескольких дней соревновались в Раубичах в рамках первенства страны по биатлону. Программы соревнований сегодня закрыли спринтерские гонки у юниоров, юниорок, юношей и девушек.
Отметим, что уже на этой неделе состоится первый этап Кубка IBU в немецком Арбере и уже 6-й этап в рамках Кубка мира в Оберхофе.
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Первые старты в году и последняя возможность проверить свои силы перед чемпионатом Европы по биатлону, который в конце января пройдет в Польше, а также в канун...
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