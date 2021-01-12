Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Раубичах завершилось первенство Беларуси по биатлону Первые старты в году и последняя возможность проверить свои силы перед чемпионатом Европы по биатлону, который в конце января пройдет в Польше, а также в канун...

Первые старты в году и последняя возможность проверить свои силы перед чемпионатом Европы по биатлону, который в конце января пройдет в Польше, а также в канун юниорского чемпионата мира. Ближайший резерв национальной команды и самые сильные юниоры на протяжении нескольких дней соревновались в Раубичах в рамках первенства страны по биатлону. Программы соревнований сегодня закрыли спринтерские гонки у юниоров, юниорок, юношей и девушек.Отметим, что уже на этой неделе состоится первый этап Кубка IBU в немецком Арбере и уже 6-й этап в рамках Кубка мира в Оберхофе.