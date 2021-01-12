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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Абу-Даби Арина Соболенко - в финале престижного теннисного турнира в Абу-Даби. Первая ракетка Беларуси и 10-я в мире удачно начинает сезон. В полуфинале наша спортсменка не...

Арина Соболенко - в финале престижного теннисного турнира в Абу-Даби. Первая ракетка Беларуси и 10-я в мире удачно начинает сезон. В полуфинале наша спортсменка не оставила шансов представительнице Греции Марии Саккари. 6:3 в первом сете и 6:2 во втором. Отметим, в пяти играх на местных кортах Арина уступила лишь в одной партии - в предыдущем круге - Елене Рыбакиной.Эта виктория для Соболенко уже 14-я! За первый трофей в сезоне белоруска сыграет с победительницей противостояния между украинкой Мартой Костюк и россиянкой Вероникой Кудерметовой. В эти минуты прямую трансляцию второго полуфинала смотрите