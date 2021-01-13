Источник материала: Sputnik Беларусь

Как отмечает колумнист Sputnik Руслан Васильев, наш очередной соперник занимает в турнирной таблице Восточной конференции тоже место, что и сами "зубры" на Западе – пятое.

Другое дело, что клуб из столицы Урала чувствует себя значительно более уверенно, чем динамовцы в споре за путевку в плей-офф. Конкуренция на Востоке не столь острая, и "Автомобилист" на девять очков опережает идущую на девятой позиции "Сибирь", имея относительно новосибирцев еще и одну баталию в запасе.

А вот у "зубров", проигравших два матча кряду – московским одноклубникам в гостях и "Магнитке" дома, все гораздо более нервно и неопределенно. Занимающий девятое место в Западной конференции "Витязь" лишь на шесть очков отстает от "Динамо" при равном количестве сыгранных поединков. Да еще очень хорошо, что во вторник подопечные Михаила Кравца не зацепили турнирных баллов в московском соперничестве с тамошними "бело-синими" - 1:2. А ведь "Витязь", сравняв счет усилиями белорусского защитника Воробья на 47-й минуте, был к этому весьма близок.

Но самое поразительное заключается в том, что после блестящего начала "зубрами" 2021 года – три победы над "Авангардом", СКА и "Динамо" (Рига), даже самым хладнокровным прогнозистам показалось, что сие ускорение подопечных канадского специалиста Крэйга Вудкрофта положительно предопределяет турнирную судьбу белорусского полпреда в КХЛ. То есть, фактически гарантирует участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Ох уж эта Рига!

Действительно убедительная виктория над одноклубниками в столице Латвии (6:2) – самая крупная победа Минска в противостоянии с Ригой – настроила на самый мажорный лад. К чему имелись все основания. Судите сами.

Покорение "Авангарда" и СКА в овертаймах на льду "Минск-Арены" уже само по себе сказало о подъеме "зубров", вновь с отличной скоростью носившихся по площадке и навязывавших свою волю топ-оппонентам. А тут и визит в "проклятое место", принес безоговорочный успех. Рига пала, да с таким грохотом, что статус "заклятого друга" Минска стал подходить ей, как дурной корове кривое седло. Какое там "вечное противостояние". Мальчики для битья, да и только!

Вспомните, как лихо и гармонично провели "зубры" поединок в день православного Рождества! Матч открылся двумя отличными щелчками защитников Фальковского и Соловьева. Уже в третьем периоде голевой почин игроков обороны продолжил Еременко, чье качество хоккея грандиозно выросло по сравнению с началом сезона. Буквально небо и земля. Шикарный прогресс.

А между этими голами вудкрофтцы еще трижды реализовали большинство, причем две шайбы первой бригады получились как под копирку. Менелл от синей линии пасовал на правый борт одному из лучших распасовщиков всей лиги Спунеру, а уже тот делал переадресацию на пятачок, где ловкий и не боящийся толчков с ударами Принс завершал усилия партнеров. Четко, надежно, как доктор прописал. Естественно, в нашем случае речь идет о докторе Крэйге.

А, когда лидеры "Динамо" отдыхали, свою арию гостя исполнил российский новичок "зубров" Варфоломеев – нападающий с правым хватом клюшки и способностями бросать точно в "девятку". На этом фоне все попытки Риги нанести ответный удар, выглядели довольно робко и жалко.

Да, подопечные Скудры таки дважды пробили минского голкипера Фурха, а еще обидели Еременко, чье лицо пришлось зашивать прямо по ходу матча. Но все это, в принципе, пустяки. Главное, что вудкрофтцы, во-первых, без вопросов выиграли, а во-вторых, продемонстрировали хоккей, который заслуживает шанса плей-офф. Ведь не надо снисходительно относиться к Риге, которая перед баталией с Минском обыграла два московских клуба – "Спартак" и "Динамо".

Потому неудивительно, что после 7 января случился рецидив оптимизма, и все вычисления шансов на основе ситуации в турнирной таблице Западной конференции, казалось бы, утратили актуальность.

Даже захотелось иронизировать над былыми страхами и опасениями пролететь мимо плей-офф. Для чего очень подходила цитата незабвенного философа, физика и болельщика Блеза Паскаля: "Боюсь я математиков. Глядишь, они и меня примут за какую-нибудь теорему". Кстати, на всякий случай напомню, что Паскаль был еще и гением этой самой математики.

Но вернемся к хоккею, ибо после дерби в Риге состоялось дерби в Москве…

Опять о мистике

Признаюсь как на духу. Смотря матч в Риге и радуясь тому, как "зубры" управляются с хозяевами, я, тем не менее, постоянно задавался вопросом: "В чем подвох?" Ну не верилось, что Вудкрофту совсем уж удалось расколдовать злосчастный выезд.

Ведь только вспомните, чем обернулся для "зубров" предыдущий визит в столицу Латвии. 30 сентября Альмквист, Менелл и весь тренерский штаб сдали первые позитивные тесты на COVID-19.

1 октября вудкрофтцы без своего наставника и ведущих защитников уступили в драматичном матче, проиграв в серии буллитов, чтобы затем весь второй месяц осени сражаться вторым, а то и третьим составом, частенько совсем без легионеров.

Да и три следующих минских матча с Ригой, хоть и завершались победами "зубров", но каждый из них трепал нервы болельщикам драматическими перипетиями. А тут все вышло столь просто. Воленс-ноленс хотелось воскликнуть: "Как так? Неужели?!"

Увы, Рига таки нанесла, пусть и с задержкой, ответный мистический удар. 9 января в Москве "зубры" очень активно и энергично начали матч с одноклубниками. Но пропустили быструю шайбу в меньшинстве на 4-й минуте, чтобы так же в дебюте баталии потерять двух лидеров и вдохновителей собственной бригады по реализации численного преимущества – Спунера и Менелла.

Невероятно, но факт: легионеры фактически в один момент получили повреждения, что вынудило их закрыть свое участие в матче, а после вовсе отправить в список травмированных. Когда они вернутся в строй - не ясно…

В этом свете поражения в дерби и в баталии с "Магниткой" выглядят даже закономерными. Конечно, можно сколько угодно говорить о том, что другие ребята "могут и должны взять на себя лидерские функции", но вспомним о пословице: "Сколько не говори халва, слаще не станет".

Сегодняшние потери "зубров" фантастические. Три игрока уехали за океан – Шарангович, Лодня и Мерфи. В баталии с "Магниткой" на лед не вышли нападающие первой тройки – Клинкхаммер, Спунер и Козун, ведущий атакующий защитник Менелл, ведущий оборонительный защитник Шинкевич, опытные форварды Павлович и Буйницкий. Не играл и основной голкипер Фурх, даже не заявленный на матч, что на сей раз не принесло удачи.

И это колоссальная недостача качества хоккея, которую не покроешь количеством. Вудкрофту приходится собирать уже третью, а то и четвертую команду за сезон. И еще хорошо, что перед новым годом "зубры" подписали Митчелла, Мосалева и Варфоломеева.

Между тем, и в московском дерби, и в Минске с "Магниткой" вудкрфотцы могли цеплять очки. Ту же баталию в Белокаменной гости начали на отличных скоростях, агрессивно и целеустремленно. Надломили же их неудачи в реализации большинства. Потеря организованности не только не позволила отличиться, но родила совсем ненужные комплексы. К слову, перекочевавшие и в матч с "Магниткой", хотя при счете 2:3 "зубры" упустили несколько отменных возможностей сравнять счет.

Но это дело прошлое. А сейчас надо смотреть только вперед, надеясь, что, наконец-то, вернется в строй Клинкхаммер, а за ним подтянутся и остальные лидеры, включая выведенного из списка травмированных Шинкевича. Да и вообще, вскоре пробьет час, когда помехой для выхода на лед может служить только смерть. Как это издревле принято в плей-офф НХЛ. В Западной конференции очень горячая борьба за путёвки в плей-офф.