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Первый в 2021-м: Соболенко выиграла турнир в ОАЭ
13.01.2021 12:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№10 в рейтинге WTA) выиграла турнир в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Sputnik.
Финальную встречу белоруска провела против россиянки Вероники Кудерметовой (46). Соболенко переиграла свою соперницу в первом сете, уступив по его итогу лишь два гейма, и поставила точку в противостоянии во втором – 6:2, 6:2.
Матч длился чуть больше часа.
На турнире в ОАЭ ранее выступила еще одна белоруска Александра Саснович, однако из-за неудачи в первой встрече она была вынуждена завершить соревновательную гонку.
Призовой фонд турнира составляет 565,5 тысяч долларов. После этих соревнований Соболенко и другие белорусские теннисистки отправятся на Australian Open.
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Белорусская теннисистка без проблем прошла соревновательное сито, а в финале сегодня одолела российскую соперницу.
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