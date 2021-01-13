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"Смолевичи" ждут решения властей о своей судьбе

13.01.2021 17:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Футбольный клуб "Смолевичи" ожидает решения райисколкома о своей дальнейшей судьбе, сообщили Sputnik в пресс-службе ФК.

© Photo : пресс-служба ФК "Динамо"/Alexis
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В СМИ ранее появилась информация о том, что клуб прекращает свое существование. По информации "Прессбола", об этом стало известно на встрече руководителей клуба и района, состоявшейся накануне. Отмечается, что игроки, тренеры и персонал "Смолевичей" получили трудовые книжки еще в декабре.

"Футбольный клуб "Смолевичи" ожидает официального решения учредителя клуба (Смолевичского райисполкома - Sputnik) о дальнейшей судьбе. Решение должно быть принято на днях", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, по итогам сезона-2020 "Смолевичи" заняли последнее место в чемпионате Беларуси и покинули Высшую лигу. По информации СМИ, команда точно не выступит в Первой лиге, в лучшем случае – во Второй в статусе любительской команды.

 
Теги: Минск
 
 
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СМИ пишут, что еще в декабре футболисты, тренеры и персонал клуба получили трудовые книжки.
 
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