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"Смолевичи" ждут решения властей о своей судьбе
13.01.2021 17:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Футбольный клуб "Смолевичи" ожидает решения райисколкома о своей дальнейшей судьбе, сообщили Sputnik в пресс-службе ФК.
© Photo : пресс-служба ФК "Динамо"/Alexis
В СМИ ранее появилась информация о том, что клуб прекращает свое существование. По информации "Прессбола", об этом стало известно на встрече руководителей клуба и района, состоявшейся накануне. Отмечается, что игроки, тренеры и персонал "Смолевичей" получили трудовые книжки еще в декабре.
"Футбольный клуб "Смолевичи" ожидает официального решения учредителя клуба (Смолевичского райисполкома - Sputnik) о дальнейшей судьбе. Решение должно быть принято на днях", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, по итогам сезона-2020 "Смолевичи" заняли последнее место в чемпионате Беларуси и покинули Высшую лигу. По информации СМИ, команда точно не выступит в Первой лиге, в лучшем случае – во Второй в статусе любительской команды.
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СМИ пишут, что еще в декабре футболисты, тренеры и персонал клуба получили трудовые книжки.
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