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Йоханнес Бё выиграл спринт на 6-м этапе КМ в Оберхофе, Смольский - 42-й

13.01.2021 18:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на 6-м этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает Sputnik.

В среду, 13 января, в Оберхофе стартовал 6-й этап биатлонного Кубка мира. Программу соревнований открыла мужская спринтерская гонка (10 км).

Лучшим на дистанции стал представитель Норвегии и лидер общего зачета Йоханнес Бё с результатом 24 минуты 43,6 секунды (0 промахов).

Вторым  финишировал его соотечественник Стурла Холм Легрейд (+12,4 секунды; 0 промахов). Третье место занял немец Арнд Пайффер (+27,9 секунды; 0 промахов).

Результаты белорусов

Лучшим в белорусской команде стал Антон Смольский, который пришел к финишу 42-м (+2 минуты 8,2 секунды; 2 промаха). Его партнеры по команде - далеко за пределами топ-50. Так, Никита Лобастов расположился на 55-й строчке в итоговом протоколе (+2 минуты 24,2 секунды; 0 промахов). Максим Воробей оказался на 59-й позиции (+2 минуты 30,8 секунды; 3 промаха), Роман Елетнов - на 60-й (+2 минуты 32,3 секунды; 4 промаха), Сергей Бочарников - на 64-й (+2 минуты 48,1 секунды; 3 промаха). 

Завтра, 14 января, в программе запланирован женский спринт. Начало гонки в 16:30 (по минскому времени). 

 
Теги: Минск
 
 
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Антон Смольский показал лучший результат среди белорусов, его партнеры по команде финишировали за пределами топ-50.
 
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