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"Бавария" завершает выступление в Кубке Германии

14.01.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Лучшая команда Германии сенсационно покидает Кубок страны уже на стадии 1/16 финала. На выезде "Бавария" не справилась с клубом из второй лиги "Хольштайн Килем". Дважды по ходу встречи хозяева отыгрывались, второй мяч и вовсе провели на 95-й минуте - 2:2, в дополнительное время клубы не отличались. А в серии пенальти команды реализовали по пять попыток, после чего Марк Рока не смог переиграть голкипера и Фин Бартельс принес победу "Хольштайн Килю" - 6:5.

 
 
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Лучшая команда Германии сенсационно покидает Кубок страны уже на стадии 1/16 финала. На выезде "Бавария" не справилась с клубом из второй лиги "Хольштайн Килем"....
 
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