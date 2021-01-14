"Бавария" завершает выступление в Кубке Германии

Источник материала: БT

Лучшая команда Германии сенсационно покидает Кубок страны уже на стадии 1/16 финала. На выезде "Бавария" не справилась с клубом из второй лиги "Хольштайн Килем". Дважды по ходу встречи хозяева отыгрывались, второй мяч и вовсе провели на 95-й минуте - 2:2, в дополнительное время клубы не отличались. А в серии пенальти команды реализовали по пять попыток, после чего Марк Рока не смог переиграть голкипера и Фин Бартельс принес победу "Хольштайн Килю" - 6:5.