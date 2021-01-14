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Пятью матчами минувшей ночью стартовал новый сезон в НХЛ
14.01.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Действующий обладатель Кубка Стэнли - "Тампа-Бэй" - не замечает "Чикаго" - 5:1. "Филадельфия" 6:3 сильнее "Питтсбурга", "Сент-Луис" бьет 4:1 "Колорадо". И два канадских дерби: "Торонто" в овертайме обыгрывает "Монреаль" 5:4, а "Ванкувер" - 5:3 - "Эдмонтон". Белорусские же поклонники в ожидании противостояния "Нью-Джерси" - "Бостон", которое пройдет ближайшей ночью. Форвард сборной Беларуси Егор Шарангович сыграет за "дэвилз".
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Действующий обладатель Кубка Стэнли - "Тампа-Бэй" - не замечает "Чикаго" - 5:1. "Филадельфия" 6:3 сильнее "Питтсбурга", "Сент-Луис" бьет 4:1 "Колорадо". И два канадских дерби:...
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