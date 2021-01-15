Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Пилот российской команды "КАМАЗ-МАСТЕР" Дмитрий Сотников впервые в карьеры стал победителем ралли-рейда "Дакар", сообщает Sputnik.

Последний, 12-й, этап ралли-марафона со спецучастком протяженностью 200 километров и финишем в Джидде прошел в пятницу, 15 января.

Сотников, лидировавший на предыдущих 11 этапах, выиграл и заключительный. Таким образом, 35-летний россиянин впервые в карьере поднялся на первую ступень пьедестала. До этого в 2017 и 2019 годах он становился вторым в общем зачете.

Второе и третье место заняли также пилоты "КАМАЗ-МАСТЕР" Антон Шибалов и Айрат Мардеев соответственно.

К слову, "КАМАЗ-МАСТЕР" пятый год подряд становится победителем "Дакара". А всего на счету российской команды 18 побед.

(последует)