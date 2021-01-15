Алимбекова – лучшая среди белорусок и россиянок, или В дюжину с надеждой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Причем, как отмечает колумнист Sputnik Руслан Васильев, это были не проходные, не дежурные, а очень ответственные спринтерские гонки, содержавшие дополнительную турнирную интригу.

Комплекс перед масс-стартами?

Уж так спроектирована боссами IBU соревновательная программа Оберхофа-2, что участники воскресных масс-стартов – самого элитного состязания, в котором удостаиваются чести стартовать топ-25 общего зачета Кубка мира и пять "лакилузеров", – определяются по итогам всего одной гонки. Конкретно – прошедших в среду и четверг спринтов.

Если быть честным, то априори я прогнозировал очень широкое участие белорусских стреляющих лыжников в гонках заключительного воскресного дня Оберхофа-2. Естественно, Динара Алимбекова, занимавшая пятое место в общем зачете, не могла утратить позиции в топ-25.

После отличного выступления на прошлой неделе Елены Кручинкиной (два попадания в топ-10) и ее вхождение в элитный пул практически не вызывало сомнений. Что же касается Анны Сола и пропустившей старты предыдущей недели Ирины Кривко, то я полагал, что им по силам взять две из пяти дополнительных путевок.

Не менее оптимистично оценивал я и мужские перспективы. Сергей Бочарников по итогам Оберхофа-1 как раз-таки ворвался в топ-25. Роман Елетнов отменно проявил себя в спринте и преследовании, а Никита Лобастов и Антон Смольский – в смешанных эстафетах. Так что все пророчило белорусскую экспансию в массовых стартах.

Тем досаднее было столкнуться с суровой действительностью. Как говорится, биатлон – это биатлон, славный своей непредсказуемостью. Задачу пробиться в масс-старт, чтобы составить в нем компанию Алимбековой, сумела решить лишь Кручинкина. Да и она заняла в спринте только 22-е место, ибо дважды промахнулась на "стойке". При этом Елена все равно молодец – десятая скорость в гонке и двенадцатая – на последнем круге, но очевидно, что сама она не слишком обрадовалась такому результату. К высоким местам привыкаешь стремительно.

Но у других вовсе случились черные дни. Сола опять оказалась быстра на лыжне – шестая скорость в гонке (!), но Анна, отмотав аж четыре дополнительных круга, даже не набрала очков. Аналогичную пустышку потянула и Кривко.

Хотя было видно, что Ирина с очень большой мотивацией вышла на старт, и то, как она атаковала подъемы на первом круге, произвело выгодное впечатление. Но на "лежке" она вскипятила молоко четвертым выстрелом, а на "стойке" вовсе промахнулась трижды.

"Если честно, то не понимаю, что случилось со стрельбой, – констатировала олимпийская чемпионка. – Три промаха на "стойке" – это что-то с чем-то. Я даже на тренировках не делала такого количества промахов. Тем не менее, нельзя опускать рук. Да и состояние мое уже лучше".

Что ж, будем надеяться. По хорошим гонкам в исполнении Кривко все успели соскучиться. Но это речь шла о женском счастье выступить в масс-старте, которое и пришло на улицу Алимбековой и Елены Кручинкиной. А вот белорусских мужчин в большом воскресном деле мы можем вовсе не увидеть. Увы, подопечные Андрея Падина провели в среду худшую гонку в сезоне: никто не сумел попасть в топ-40. То есть ожидания до такой степени не оправдались, что всей глубины разочарования не передать словами.

Тем более что это второй подобный конфуз. Напомню, что в Хохфильцене-2 отбор в масс-старт завершался гонкой преследования. Учитывая хорошее выступление белорусских ребят в спринте, перспективы открывались роскошные. Но на выходе случился "пшик" – все растеряли свои шансы. Поэтому не комплексуют ли наши парни? Не имеют ли психологических заморочек?

"Нет, никаких комплексов нет, – ответил Падин. – Просто так неудачно сложились обстоятельства в конкретный гоночный день. И дело не в ошибке при выборе стартовых групп – это предрассудки. Условия были одинаковыми для всех".

Это надо принять. Тем более, что сегодня у ребят есть шанс реабилитироваться в эстафете, в состав которой вернулся на третий этап Елетнов. Первый уже привычно за Лобастовым, второй – за Бочарниковым, четвертый – за Смольским.

И еще. Бочарников, хоть и выпал из топ-25, находясь в статусе "первого запасного", вполне может получить место в масс-старте. Ходят разговоры, что кто-то из соперников не очень хорошо себя чувствует, травмирован. То есть возможно повторение ситуации Поклюки-2020. Почти год назад Сергей также был кооптирован в элитную гонку. Только, знаете…

Словенское выступление Бочарникова, мягко говоря, никого не порадовало – последнее, 30-е место. И права Алимбекова: "На элитную гонку надо выходить бороться, а не просто довольствоваться правом стартовать в ней. В конце концов, каждое соревнование – дополнительная нагрузка, о чем тоже надо помнить. Плюс психологический фактор. Есть риски надломиться. Ведь масс-старт – это такая гонка!"

Постучалась в десятку

Безусловно, именно Алимбекова больше всех порадовала белорусских болельщиков в спринте. После неудачи на первом этапе классической смешанной эстафеты Динары реабилитировалась, выдав на-гора очень сбалансированную гонку.

Ее, правда, подвел третий выстрел на "лежке", да и в принципе лидер нашей сборной не рискнула быть быстрой на огневых рубежах, но в целом очень благоприятные впечатления. Динара, похоже, опять разгоняется: четырнадцатая скорость в гонке, восемнадцатая на последнем круге, итоговое двенадцатое место.

Да и то, что она стала не только лучшей в белорусской сборной, но и обыграла всех россиянок с украинками тоже, разумеется, необходимо отметить. Ибо, например, Светлана Миронова на прошлой неделе продемонстрировала свою профессиональную состоятельность.

Но на этот раз Алимбекова была лучше россиянки. Кстати, Динара вообще оказалась королевой первого подъема, неизменно показывая на нем лидерское время. Хотя с точки зрения стратегии все не так просто.

"На самом деле установка тренеров была такой: "Не рвитесь в первый подъем", – рассказала Алимбекова. – Так что получается парадокс: мы всей командой не справились с поставленной задачей. Сразу показали резвость.

Впрочем, я не придала никакого значения своему лидерству на 800 метрах. Получила информацию и поехала дальше. Но подъем действительно мне подходит, он напоминает "Стену" в Контиолахти. Другое дело, что именно им открывается круг, а значит, на нем нельзя оставлять все силы. Поэтому, возможно, на финише пришлось тяжело из-за лишней растраты.

Тем не менее, сегодня чувствовала себя лучше, чем в спринте прошлой недели. Видимо, начинает "отпускать" после загрузки на сборе в Рамзау.

Что же касается стрельбы, то все еще не уверена в своей "лежке". Впрочем, надеюсь, что еще несколько тренировок, и я окончательно приноровлюсь к тем поправкам, что мы сделали спусковому крючку. Сейчас же промахнулась на "одиннадцать часов". Тренеры это связывают с тем, что плечом поддернула выстрел. Раньше такого не было. Поэтому опять-таки на спокойной тренировке в пятницу постараюсь заметить эту ошибку. Чтобы потом исправить. В принципе, много работаю с винтовкой, стараясь понять, что к чему, и вернуть снайперскую стабильность".

Успехов! Это надо не только Динаре, но и всем белорусским болельщикам!