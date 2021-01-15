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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мужская сборная Франции по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе Мужская сборная Франции по биатлону выиграла эстафету на шестом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. На второй строчке расположилась команда...

Мужская сборная Франции по биатлону выиграла эстафету на шестом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. На второй строчке расположилась команда Норвегии. Бронзовые награды в гонке у итальянцев. Белорусскую сборную представили Никита Лобастов, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Антон Смольский. Наши стреляющие лыжники заработали пять штрафных кругов и финишировали на 16-й позиции.