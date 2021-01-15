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Минское "Динамо" проиграло третий матч подряд в КХЛ

16.01.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Минский хоккейный клуб "Динамо" уступил "Автомобилисту" из Екатеринбурга в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

© Photo : ХК "Динамо-Минск" / Evgeniya Gurskaya
После отличной победы в Риге "Динамо" сейчас очень тяжело

Игра между командами прошла в пятницу 15 января на льду "Минск-Арены". Две шайбы в ворота "зубров" забил игрок "Автомобилиста" Питер Холланд (на 23-й и 32-й минутах). У минчан на 41-й минуте отличился Степан Фальковский.

Следует отметить отличную игру вратаря гостей Владислава Гросса, который неоднократно выручал свою команду.

Подводя итоги матча, главный тренер "Автомобилиста" Билл Петерс подчеркнул, что его команда не была на голову выше соперника, который "отлично давил, и много потрудиться".

Новый год "зубры" начали на мажорной ноте, одержав три победы подряд. После чего подопечные Крэйга Вудкрофта трижды проиграли.

Следующие два матча "зубры" проведут на выезде – против "Северстали" и "Сочи".

 
Теги: Минск
 
 
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На льду домашней арены столичная хоккейная команда принимала клуб "Автомобилист" из Екатеринбурга.
 
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