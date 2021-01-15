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Фотофакт: экипаж Дмитрия Сотникова на подиуме ралли "Дакар"

16.01.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Торжественная церемония награждения победителей ралли-рейда "Дакар-2021" прошла в Саудовской Аравии, призы получили победители в различных категориях.

В грузовом зачете впервые в своей карьере победу одержал экипаж команды "КАМАЗ-МАСТЕР" под управлением Дмитрия Сотникова, штурман – Руслан Ахмадеев, механик – Ильгиз Ахметзянов. До этого Сотников дважды (в 2017 и 2019 годах) заканчивал ралли-рейд вторым.

www.kamazmaster.ru
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Второе место – у экипажа Антона Шибалова, третье – у Айрата Мардеева. Российская команда за историю выступлений на "Дакаре" выигрывала его 18 раз.

На церемонии награждения организаторы гонки включили российский гимн. А награды победителям в том числе вручал глава Международной автомобильной федерации и экс-руководитель команды "Формулы-1" Ferrari Жан Тодт.

Белорусский камион под управлением Алексея Вишневского из "МАЗ-СПОРТавто" по итогам гонки завоевал шестое место среди грузовиков. Сергей Вязович, имеющий в своей копилке серебро и бронзу ралли-рейда, сошел в середине гонки из-за технических проблем.

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Теги: Минск
 
 
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Награды победителям вручал в том числе гендиректор FIA Жан Тодт, во время награждения звучал российский гимн.
 
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