|
Фотофакт: экипаж Дмитрия Сотникова на подиуме ралли "Дакар"
16.01.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Торжественная церемония награждения победителей ралли-рейда "Дакар-2021" прошла в Саудовской Аравии, призы получили победители в различных категориях.
В грузовом зачете впервые в своей карьере
www.kamazmaster.ru
Второе место – у экипажа Антона Шибалова, третье – у Айрата Мардеева. Российская команда за историю выступлений на "Дакаре" выигрывала его 18 раз.
На церемонии награждения организаторы гонки включили российский гимн. А награды победителям в том числе вручал глава Международной автомобильной федерации и экс-руководитель команды "Формулы-1" Ferrari Жан Тодт.
Белорусский камион под управлением Алексея Вишневского из "МАЗ-СПОРТавто" по итогам гонки завоевал шестое место среди грузовиков. Сергей Вязович, имеющий в своей копилке серебро и бронзу ралли-рейда,
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Награды победителям вручал в том числе гендиректор FIA Жан Тодт, во время награждения звучал российский гимн.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)