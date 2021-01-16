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Очередные матчи в Экстралиге
16.01.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Металлург" принимает "Гомель" в дерби Гомельской области в рамках регулярного чемпионата страны по хоккею. Концовку этой встречи можно увидеть прямо сейчас на телеканале "Беларусь 5". Она имеет исключительно локальное значение, потому что в турнирной таблице между соперниками пропасть в 22 очка.
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"Металлург" принимает "Гомель" в дерби Гомельской области в рамках регулярного чемпионата страны по хоккею. Концовку этой встречи можно увидеть прямо сейчас на...
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