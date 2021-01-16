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Белорусы обыграли южнокорейцев на ЧМ-2021 по гандболу

16.01.2021 19:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. Сборная Беларуси по гандболу провела второй матч. Он прошел в рамках предварительного раунда чемпионата мира-2021.

© REUTERS / HANDOUT
Беларусь сыграла вничью с Россией на старте ЧМ по гандболу

Команда Юрия Шевцова взяла верх над южнокорейцами – 32:24. Это гарантирует белорусской сборной участие в основном раунде турнира.

Южнокорейская команда – достаточно сильный соперник. Она выступала 12 раз на мировых первенствах. Как правило, сборная этой страны финишировала в диапазоне с 12-го по 15-ое места.

Белорусы мерилась силами с корейцами дважды. В апреле 1996-го на турнире в Японии, тогда проиграли азиатам 23:25. А на мировом первенстве в 2013 году в предварительном раунде победили белорусы — 26:20.

 

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Теги: Минск
 
 
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Ранее белорусские спортсмены дважды встречались с командой Южной Кореи, которая считается достаточно сильным соперником.
 
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