Белорусы обыграли южнокорейцев на ЧМ-2021 по гандболу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. Сборная Беларуси по гандболу провела второй матч. Он прошел в рамках предварительного раунда чемпионата мира-2021.

Команда Юрия Шевцова взяла верх над южнокорейцами – 32:24. Это гарантирует белорусской сборной участие в основном раунде турнира.

Южнокорейская команда – достаточно сильный соперник. Она выступала 12 раз на мировых первенствах. Как правило, сборная этой страны финишировала в диапазоне с 12-го по 15-ое места.

Белорусы мерилась силами с корейцами дважды. В апреле 1996-го на турнире в Японии, тогда проиграли азиатам 23:25. А на мировом первенстве в 2013 году в предварительном раунде победили белорусы — 26:20.

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