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Белорусские биатлонистки заняли второе место в эстафете на 6-м этапе Кубка мира
16.01.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTИ победная новость последнего часа из немецкого Оберхофа, где проходит этап Кубка мира по биатлону. Женская сборная Беларуси заняла второе место в эстафете! Выше нашей команды только немки. Причем именно белоруски продемонстрировали самый быстрый ход по лыжне. Первой на дистанцию уходила олимпийская чемпионка Ирина Кривко, в сумме ей понадобилось два дополнительных патрона, чтобы закрыть все мишени на двух огневых рубежах и передать эстафету еще одному триумфатору Пхенчхана - Динаре Алимбековой. Она также обошлась без штрафных кругов и на финише своего этапа была 3-й, Анна Сола - два дополнительных патрона на лежке и один на стойке, соперницы были менее точны, и Анна передавала эстафету Елене Кручинкиной первой! Здесь же, в Оберхофе, но на 5-м этапе в спринте она была быстрейшей биатлонисткой! И скорость не подвела Кручинкину и сегодня. До последнего огневого рубежа Елена соперничала за первую позицию с Франциской Пройс, но на стойке пришлось совершить два дополнительных выстрела - мишени в итоге были закрыты. Но немка убежала вперед, поджимала и олимпийская чемпионка из Швеции Ханна Эберг - Кручинкина второе место отстояла! Это третий пьедестал для нашей команды в текущем сезоне Кубка мира. Дважды на пьедестал в австрийском Хохфильцене поднималась Динара Алимбекова, а сейчас делает это в составе всей команды.
Биатлонные старты: болеем за нашихХорошая форма белорусских биатлонисток не может не радовать поклонников в преддверии чемпионата мира. Крупный старт примет Поклюка в середине февраля. До этого еще пройдет 7-й этап Кубка мира в итальянском Антхольце. Шестой же завершится уже завтра двумя гонками с массовым стартом. Мужская, к сожалению, пройдет без участия белорусов. Внимательно следим за женской гонкой, где выступят Динара Алимбекова и Елена Кручинкина. Прямая трансляция на
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И победная новость последнего часа из немецкого Оберхофа, где проходит этап Кубка мира по биатлону. Женская сборная Беларуси заняла второе место в эстафете! Выше...
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