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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ВРЗ обыграл и обогнал "Столицу" "Гомельский вагоно-ремонтный" завод дома со счетом 3:1 одолел "Столицу" и переместился на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Беларуси по мини-футболу. На...

"Гомельский вагоно-ремонтный" завод дома со счетом 3:1 одолел "Столицу" и переместился на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Беларуси по мини-футболу. На шесть баллов впереди лидер "Витэн", который сегодня ожидает вечернюю встречу в 1/16 финала Лиги чемпионов против "Кайрата". Казахстанцы приехали в нашу страну без нескольких ведущих игроков.