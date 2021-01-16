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ВРЗ обыграл и обогнал "Столицу"
16.01.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Гомельский вагоно-ремонтный" завод дома со счетом 3:1 одолел "Столицу" и переместился на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Беларуси по мини-футболу. На шесть баллов впереди лидер "Витэн", который сегодня ожидает вечернюю встречу в 1/16 финала Лиги чемпионов против "Кайрата". Казахстанцы приехали в нашу страну без нескольких ведущих игроков.
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"Гомельский вагоно-ремонтный" завод дома со счетом 3:1 одолел "Столицу" и переместился на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Беларуси по мини-футболу. На...
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