Используют против воли: Фазель заявил о давлении на IIHF из-за ЧМ по хоккею

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. Международную федерацию хоккея используют против воли, на нее идет давление из-за чемпионата мира, который должен был проводиться в Беларуси и Латвии, об этом заявил президент IIHF Рене Фазель.

Он отметил, что на него лично давления не ощущается.

"Никакого давления я лично не испытываю, но давление исходит на IIHF. Идет давление на саму систему. Это давление на независимую спортивную систему. Это очень печальное время, печальный день, когда нас используют. Нас используют против нашей воли", - цитирует Фазеля агентство РИА Новости .

Он отметил, что должен защитить репутацию федерации, и что итоговое решение за советом.

"Им предстоит принять решение, а моя задача сейчас – дать им понять, какова реальная ситуация в Беларуси. Если бы решение принимал не совет, а только я, то все было бы просто", - добавил он.

Фазель уточнил, что в понедельник состоится встреча с советом, еще будет также разговор с Федерацией хоккея Беларуси, оргкомитетом, партнерами и спонсорами, после чего будет принято решение, что делать дальше. По его словам, итоговое решение будет принято в ближайшие пять дней.

Ранее Фазель высказывал уверенность, что Чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в 2021-м году в Минске и Риге, отменен не будет .

Скандальный визит Фазеля

На минувшей неделе президент Международной федерации хоккея Рене Фазель приехал в Минск и встретился с президентом Александром Лукашенко.

После чего глава IIHF подвергся критике со стороны некоторых СМИ и политиков за дружеские объятия с белорусским лидером.

Фазель пояснил, что с Лукашенко у него хорошие отношения уже 20 лет. По словам президента федерации, мировой форум ведет к примирению власти и оппозиции. Однако Фазель попросил прощения , если фото с белорусским президентом "создало впечатление, что он поддерживает события в Беларуси".

На днях глава IIHF заявил, что сохранить Беларусь в качестве страны-хозяйки чемпионата мира по хоккею будет трудно. По его словам, "должно случиться чудо, чтобы это произошло".

Мировое хоккейное первенство должно пройти в мае-июне 2021 года в Минске и Риге. Но латвийские власти выступают против совместного с Беларусью турнира из-за политической обстановки в республике . В белорусской столице говорят о полной готовности провести мировой форум своими силами, если латвийская столица откажется от совместной организации.

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