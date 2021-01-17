Тарьей Бё выиграл гону с масс-стартом в Оберхофе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 янв – SPUTNIK. Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл гонку с масс-стартом на 15 километров, на четырех огневых рубежах норвежец промахнулся лишь один раз, передает Sputnik.

Вторым финишировал Феликс Ляйтнер из Австрии (+3.6), третьим стал швейцарец Беньямин Вегер (+7.8). Оба отстрелялись без промахов.

Единственный представитель Беларуси Сергей Бочарников занял двадцать первое место (+1.25) при одном промахе.

Бочарников попал на гонку после отказа выйти на старт чеха Михала Крчмаржа – белорус был первым запасным по общему зачету Кубка мира.

В 17:00 по минскому времени начнется гонка у женщин. Беларусь на масс-старте будут представлять Динара Алимбекова и Елена Кручинкина.

Следующий этап Кубка мира пройдет в итальянском Антхольце и стартует 21 января.