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Тарьей Бё выиграл гону с масс-стартом в Оберхофе

17.01.2021 15:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 янв – SPUTNIK. Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл гонку с масс-стартом на 15 километров, на четырех огневых рубежах норвежец промахнулся лишь один раз, передает Sputnik.

Вторым финишировал Феликс Ляйтнер из Австрии (+3.6), третьим стал швейцарец Беньямин Вегер (+7.8). Оба отстрелялись без промахов.

Единственный представитель Беларуси Сергей Бочарников занял двадцать первое место (+1.25) при одном промахе.

Бочарников попал на гонку после отказа выйти на старт чеха Михала Крчмаржа – белорус был  первым запасным по общему зачету Кубка мира.

В 17:00 по минскому времени начнется гонка у женщин. Беларусь на масс-старте будут представлять Динара Алимбекова и Елена Кручинкина.

Следующий этап Кубка мира пройдет в итальянском Антхольце и стартует 21 января.

 
Теги: Минск
 
 
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Сергей Бочарников был единственным представителем Беларуси на этой гонке, учитывая то, что попал он на нее случайно.
 
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