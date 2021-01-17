Тарьей Бё выиграл гону с масс-стартом в Оберхофе

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Тарьей Бё выиграл гону с масс-стартом в Оберхофе
17.01.2021 15:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв – SPUTNIK. Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл гонку с масс-стартом на 15 километров, на четырех огневых рубежах норвежец промахнулся лишь один раз, передает Sputnik.
Вторым финишировал Феликс Ляйтнер из Австрии (+3.6), третьим стал швейцарец Беньямин Вегер (+7.8). Оба отстрелялись без промахов.
Единственный представитель Беларуси Сергей Бочарников занял двадцать первое место (+1.25) при одном промахе.
Бочарников попал на гонку после отказа выйти на старт чеха Михала Крчмаржа – белорус был первым запасным по общему зачету Кубка мира.
В 17:00 по минскому времени начнется гонка у женщин. Беларусь на масс-старте будут представлять Динара Алимбекова и Елена Кручинкина.
Следующий этап Кубка мира пройдет в итальянском Антхольце и стартует 21 января.
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Сергей Бочарников был единственным представителем Беларуси на этой гонке, учитывая то, что попал он на нее случайно.
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