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В гонке с масс-стартом победила Жули Симон, лучшая из белорусок - 13-я
17.01.2021 18:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв – Sputnik. Француженка Жюлия Симон выиграла масс-старт в Оберхофе, при трех промахах она показала результат 40:11,1, передает Sputnik.
Это – первая победа француженки на этапах Кубка мира по биатлону.
Второй финишировала немка Франциска Пройс (+3,9, два выстрела мимо). Третьей стала шведка Ханна Эберг (+11,7 при трех промахах).
В гонке участвовали две представительницы Беларуси. Динара Алимбекова пришла к финишу 13-й (+35,4). У нее четыре патрона не попали в цель. Елена Кручинкина, допустив шесть промахов, разместилась на 26-й позиции итогового протокола (+2:46,3).
Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет в итальянском Антхольце. Соревнования стартуют 21 января индивидуальной гонкой у женщин.
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Этап Кубка мира в немецком Оберхофе завершился неожиданной победой французской биатлонистки, первой в ее карьере.
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