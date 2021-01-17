Крупные спонсоры выступают против проведения ЧМ-2021 в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 янв – Sputnik. Генеральный спонсор чемпионатов мира по хоккею с шайбой – компания Skoda Auto - заявила, что не будет финансировать турнир, если он пройдет в Беларуси, об этом говорится в официальном сообщении компании.

"Мы гордимся тем, что выступаем партнерами чемпионатов мира по хоккею в течение 28 лет. Но мы также уважаем и поддерживаем права человека. Поэтому Skoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если подтвердится, что Беларусь будет принимать это соревнование ", — говорится в заявлении чешского автоконцерна.

Skoda спонсирует чемпионаты мира с 1992 года. Название бренда размещают на шлемах хоккеистов, на льду, бортах хоккейных арен. Компания предоставляет свои автомобили оргкомитету по проведению первенства.

Об отказе участвовать в спонсировании ЧМ-2021 в Беларуси заявили также косметический бренд Nivea Men и немецкий производитель смазочных материалов LIQUI MOLY. Мотивы – схожие с компанией Skoda.

Решение будет без эмоций

На недавней встрече с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова проводить чемпионат хоть завтра и способна обеспечить безопасность участникам и гостям мирового первенства.

Вернувшись из Беларуси в Швейцарию, Рене Фазель заявил, что окончательное решение о месте проведения ЧМ-2021 должно быть принято в ближайшие дни. При этом глава IIHF отметил, для того, чтобы чемпионат прошел в Минске должно произойти чудо.

"Мы, конечно же, не примем столь важное решение на эмоциях", - подчеркнул Фазель.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен состояться с 21 мая по 6 июня. Планируется, что матчи пройдут в двух городах – Минске и Риге.

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