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Крупные спонсоры выступают против проведения ЧМ-2021 в Минске
17.01.2021 18:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв – Sputnik. Генеральный спонсор чемпионатов мира по хоккею с шайбой – компания Skoda Auto - заявила, что не будет финансировать турнир, если он пройдет в Беларуси, об этом говорится в официальном сообщении компании.
"Мы гордимся тем, что выступаем партнерами чемпионатов мира по хоккею в течение 28 лет. Но мы также уважаем и поддерживаем права человека. Поэтому Skoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если подтвердится, что Беларусь будет принимать это соревнование ", — говорится в заявлении чешского автоконцерна.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Skoda спонсирует чемпионаты мира с 1992 года. Название бренда размещают на шлемах хоккеистов, на льду, бортах хоккейных арен. Компания предоставляет свои автомобили оргкомитету по проведению первенства.
Об отказе участвовать в спонсировании ЧМ-2021 в Беларуси заявили также косметический бренд Nivea Men и немецкий производитель смазочных материалов LIQUI MOLY. Мотивы – схожие с компанией Skoda.
Решение будет без эмоций
На
Вернувшись из Беларуси в Швейцарию, Рене Фазель заявил, что окончательное решение о месте проведения ЧМ-2021
"Мы, конечно же, не примем столь важное решение на эмоциях", - подчеркнул Фазель.
Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен состояться с 21 мая по 6 июня. Планируется, что матчи пройдут в двух городах – Минске и Риге.
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По мнению руководства Международной федерации хоккея, на него оказывается мощное давление с разных сторон.
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