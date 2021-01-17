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Алла Цупер выигрывает серебро этапа Кубка мира по фристайлу
17.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОлимпийская чемпионка Алла Цупер завоевывает серебро 3-го этапа Кубка мира по фристайлу. В Ярославле белоруска уступила лишь представительнице лыжной акробатики США Меган Ник, бронза еще у одной американки Кайлы Кун. Анна Гуськова сегодня 4-я. В эти минуты начинаются командные соревнования. Напомним, 5-й этап Кубка мира 30 января примут наши Раубичи
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Олимпийская чемпионка Алла Цупер завоевывает серебро 3-го этапа Кубка мира по фристайлу. В Ярославле белоруска уступила лишь представительнице лыжной акробатики...
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