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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Алла Цупер выигрывает серебро этапа Кубка мира по фристайлу Олимпийская чемпионка Алла Цупер завоевывает серебро 3-го этапа Кубка мира по фристайлу. В Ярославле белоруска уступила лишь представительнице лыжной акробатики...

Олимпийская чемпионка Алла Цупер завоевывает серебро 3-го этапа Кубка мира по фристайлу. В Ярославле белоруска уступила лишь представительнице лыжной акробатики США Меган Ник, бронза еще у одной американки Кайлы Кун. Анна Гуськова сегодня 4-я. В эти минуты начинаются командные соревнования. Напомним, 5-й этап Кубка мира 30 января примут наши Раубичи