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Алла Цупер выигрывает серебро этапа Кубка мира по фристайлу

17.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Олимпийская чемпионка Алла Цупер завоевывает серебро 3-го этапа Кубка мира по фристайлу. В Ярославле белоруска уступила лишь представительнице лыжной акробатики США Меган Ник, бронза еще у одной американки Кайлы Кун. Анна Гуськова сегодня 4-я. В эти минуты начинаются командные соревнования. Напомним, 5-й этап Кубка мира 30 января примут наши Раубичи
 
 
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Олимпийская чемпионка Алла Цупер завоевывает серебро 3-го этапа Кубка мира по фристайлу. В Ярославле белоруска уступила лишь представительнице лыжной акробатики...
 
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