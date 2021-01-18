Без Козеко и Романовской: фристалийсты выступят на кубковом этапе в Москве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Этап Кубка мира по фристайлу пройдет в Москве 23 января, на нем выступят восемь или девять белорусских спортсменов, сообщил Sputnik источник в национальной команде на условиях анонимности.

Фристайлисты из Беларуси провели после Нового года сбор в Финляндии, а потом отправились на этап Кубка мира в Ярославль, где заняли пятое место в командном турнире. А лучший результат показала Алла Цупер (второе место). Впереди у сборной – соревнования в Москве.

Планируется, что в состязаниях примут участие олимпийские чемпионки Алла Цупер (2014 год) и Анна Гуськова (2018 год). Также выступит Анастасия Адрианова.

Состав у парней менее титулованный, но представительный: Максим Густик, Павел Дик, Дмитрий Мазуркевич, Игорь Дребенков и Вячеслав Тимерцев. Как сообщил собеседник Sputnik, Станислав Гладченко пропустил этап в Ярославле из-за травмы плеча, но к турниру в Москве может восстановиться и выступить.

Главного тренера национальной команды Николая Козеко в списках выездного состава не было. Также не сможет поехать в Москву титулованная спортсменка Александра Романовская: она продолжает восстанавливаться после серьезной травмы. После московских соревнований белорусских спортсменов в феврале ждет этап Кубка мира в "Раубичах".

Бастующий фристайл

Ряд белорусских спортсменов, среди которых ведущие фристайлисты сборной Беларуси, после президентских выборов 9 августа подписали открытое письмо с обращением к власти. Они высказали свое недовольство действиями силовиков против митингующих на акциях протеста.

В сентябре главного тренера белорусской сборной по лыжной акробатике Николая Козеко лишили именной стипендии , в начале октября он же сообщил, что одного из лидеров сборной Александру Романовскую уволили из команды за прогул . Минспорта опровергло эту информацию. Романовская рассказывала Sputnik, что находится на больничном, поэтому пока ее уволить не могут.

"Сейчас его продлеваю. Последний день больничного – день моего увольнения. Мне сказали, что приказ уже подписан. Тренироваться и являться членом национальной команды я могу, но на добровольных началах", – добавила она.

Александра Романовская является чемпионкой мира 2019 года, двукратной победительницей зимней Универсиады 2019 года, многократным призером этапов Кубка мира.

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