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Без Козеко и Романовской: фристалийсты выступят на кубковом этапе в Москве

18.01.2021 17:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Этап Кубка мира по фристайлу пройдет в Москве 23 января, на нем выступят восемь или девять белорусских спортсменов, сообщил Sputnik источник в национальной команде на условиях анонимности.

Фристайлисты из Беларуси провели после Нового года сбор в Финляндии, а потом отправились на этап Кубка мира в Ярославль, где заняли пятое место в командном турнире. А лучший результат показала Алла Цупер (второе место). Впереди у сборной – соревнования в Москве. 

© Sputnik Сергей Неверкевич
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Планируется, что в состязаниях примут участие олимпийские чемпионки Алла Цупер (2014 год) и Анна Гуськова (2018 год). Также выступит Анастасия Адрианова.

Состав у парней менее титулованный, но представительный: Максим Густик, Павел Дик, Дмитрий Мазуркевич, Игорь Дребенков и Вячеслав Тимерцев. Как сообщил собеседник Sputnik, Станислав Гладченко пропустил этап в Ярославле из-за травмы плеча, но к турниру в Москве может восстановиться и выступить.

Главного тренера национальной команды Николая Козеко в списках выездного состава не было. Также не сможет поехать в Москву титулованная спортсменка Александра Романовская: она продолжает восстанавливаться после серьезной травмы. После московских соревнований белорусских спортсменов в феврале ждет этап Кубка мира в "Раубичах".

Бастующий фристайл

Ряд белорусских спортсменов, среди которых ведущие фристайлисты сборной Беларуси, после президентских выборов 9 августа подписали открытое письмо с обращением к власти. Они высказали свое недовольство действиями силовиков против митингующих на акциях протеста. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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В сентябре главного тренера белорусской сборной по лыжной акробатике Николая Козеко лишили именной стипендии, в начале октября он же сообщил, что одного из лидеров сборной Александру Романовскую уволили из команды за прогул. Минспорта опровергло эту информацию. Романовская рассказывала Sputnik, что находится на больничном, поэтому пока ее уволить не могут.

"Сейчас его продлеваю. Последний день больничного – день моего увольнения. Мне сказали, что приказ уже подписан. Тренироваться и являться членом национальной команды я могу, но на добровольных началах", – добавила она.

Александра Романовская является чемпионкой мира 2019 года, двукратной победительницей зимней Универсиады 2019 года, многократным призером этапов Кубка мира.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские фристайлисты провели после Нового года сбор в Финляндии, а потом отправились на этап Кубка мира в Ярославль, где заняли пятое место в командном...
 
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