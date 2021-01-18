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IIHF лишила Минск права проведения ЧМ по хоккею

18.01.2021 18:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв - Sputnik. Минск не примет Чемпионат мира по хоккею в этом году, об этом сообщила в понедельник Международная федерация хоккея (IIHF).

 
Теги: Минск
 
 
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Мировое хоккейное первенство с 21 мая по 6 июня должны были провести Минск и Рига, где он пройдет в итоге - не сообщается.
 
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