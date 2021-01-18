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Пиво Месси добралось до Гутора

18.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Личный подарок от одного из лучших футболистов всех времен - Лионеля Месси - настиг своего адресата. Александр Гутор, вратарь солигорского "Шахтера", получил пиво от нападающего "Барселоны". Напомним, что ранее Месси побил рекорд Пеле за один клуб. В активе знаменитого бразильца 643 гола за "Сантос", у Лео в декабре стало 644.

По такому случаю компания, которая производит пиво и является спонсором Месси, отправила по бутылке каждому вратарю, кто пропустил от форварда "блауграны". Всего напиток получили 160 голкиперов, в том числе и Гутор.

 
 
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Личный подарок от одного из лучших футболистов всех времен - Лионеля Месси - настиг своего адресата. Александр Гутор, вратарь солигорского "Шахтера", получил пиво от...
 
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