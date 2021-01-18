Месси прервал серию из 753 матчей без дисквалификации

Источник материала: БT

После столь громкого рекорда - антирекорд. Нападающий "Барселоны" Леонель Месси повел себя крайне вспыльчиво в поединке за Суперкубок Испании против "Атлетика". Аргентинец на 121-й минуте ударил соперника сзади по голове и получил первую красную карточку за 753 матча в составе "Барселоны". В итоге "Атлетик" победил "блауграну" 3:2 и забрал третий для себя суперкубок в истории. К слову, ранее в 2015 году клуб также отобрал трофей у "Барселоны".