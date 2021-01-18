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Месси прервал серию из 753 матчей без дисквалификации
18.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
После столь громкого рекорда - антирекорд. Нападающий "Барселоны" Леонель Месси повел себя крайне вспыльчиво в поединке за Суперкубок Испании против "Атлетика". Аргентинец на 121-й минуте ударил соперника сзади по голове и получил первую красную карточку за 753 матча в составе "Барселоны". В итоге "Атлетик" победил "блауграну" 3:2 и забрал третий для себя суперкубок в истории. К слову, ранее в 2015 году клуб также отобрал трофей у "Барселоны".
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После столь громкого рекорда - антирекорд. Нападающий "Барселоны" Леонель Месси повел себя крайне вспыльчиво в поединке за Суперкубок Испании против "Атлетика"....
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