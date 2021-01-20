Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. От гонки к гонке прогресс команды заметен налицо, заявил на пресс-конференции по случаю завершения ралли-рейда "Дакар-2021" лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.

"Дакар-2021" проходил в Саудовской Аравии с 3 по 15 января. Лучшим и единственным из белорусов после схода Сергея Вязовича из-за поломки привода АКПП стал экипаж Алексея Вишневского. Его итоговое место в грузовом зачете - шестое. Первое место занял экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды "КАМАЗ-МАСТЕР", серебро и бронза на счету его сокомандников Антона Шибалова и Айрата Мардеева соответственно.

Гонка получилась эмоциональной и очень богатой на события, признался Вязович. По его словам, маршрут на "Дакаре" не удивил. Мешало много камней, из-за чего у гонщиков нередко возникали проколы в колесах.

"Гонка выдалась неплохой. "Капотник" МАЗ зарекомендовал себя с хорошей стороны. Нам удавалось навязывать борьбу. Алексей Вишневский показал лучший результат в карьере. Прогресс нашей команды заметен на лицо от гонки к гонке", - сказал Вязович.

Отвечая на вопрос Sputnik, будут ли какие-то изменения в подготовке команды. Вязович сказал, что нет. "Ничего менять не будем. Система отлажена и работает", - подчеркнул он, добавив, что на следующем "Дакаре" хочет взять реванш и победить.

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