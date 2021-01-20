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Прогресс идет, дальше – только победа: Вязович прокомментировал "Дакар-2021"
20.01.2021 11:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. От гонки к гонке прогресс команды заметен налицо, заявил на пресс-конференции по случаю завершения ралли-рейда "Дакар-2021" лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.
"Дакар-2021" проходил в Саудовской Аравии с 3 по 15 января. Лучшим и единственным из белорусов после
Гонка получилась эмоциональной и очень богатой на события, признался Вязович. По его словам, маршрут на "Дакаре" не удивил. Мешало много камней, из-за чего у гонщиков нередко возникали проколы в колесах.
"Гонка выдалась неплохой. "Капотник" МАЗ зарекомендовал себя с хорошей стороны. Нам удавалось навязывать борьбу. Алексей Вишневский показал лучший результат в карьере. Прогресс нашей команды заметен на лицо от гонки к гонке", - сказал Вязович.
Отвечая на вопрос Sputnik, будут ли какие-то изменения в подготовке команды. Вязович сказал, что нет. "Ничего менять не будем. Система отлажена и работает", - подчеркнул он, добавив, что на следующем "Дакаре" хочет взять реванш и победить.
Последует
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Среди белорусов лучший результат на "Дакаре-2021" показал экипаж Алексея Вишневского из "МАЗ-СПОРТавто", заняв шестое место в генеральной классификации грузовиков.
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