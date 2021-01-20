Игры ЧМ-2021 по хоккею могут из Минска перенести в Братиславу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв. – SPUTNIK. Матчи ЧМ-2021 по хоккею с шайбой, которые должны были пройти в Минске, могут быть перенесены в Братиславу. Соответствующие консультации проводят Международная федерация хоккея (IIHF) и Словацкий союз хоккея, сообщил РИА Новости представитель союза Петер Яношик.

"Международная федерация хоккея и Словацкий союз хоккея на льду вступили в контакт, коммуникация на уже медиализированную тему есть и ведется по ряду направлений. Но пока преждевременно говорить, что начались официальные переговоры между обоими партнерами о том, чтобы Братислава провела у себя турнир той группы мирового первенства, который должен был пройти в Минске. Вместе с тем мы не исключаем, что подобные переговоры состоятся в ближайшем будущем", - сказал Яношик.

Словакия уже принимала матчи чемпионата мира по хоккею в 2019 году. Игры состоялись в Братиславе и Кошице.

Проблемный чемпионат

Напомним, 18 января совет IIHF лишил Минск права на проведение хоккейного ЧМ-2021. Чемпионат будет перенесен в другое место из соображений безопасности, так как ситуация в Беларуси находится вне контроля международной федерации.

Глава IIHF Рене Фазель заявил, что решение о месте проведения турнира должно быть принято до 1 февраля. По его словам, обсуждается три варианта: либо ЧМ состоится только в Латвии, либо в Латвии и Словакии, либо в Латвии и Дании.

Белорусский оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата мира назвал вердикт IIHF политически мотивированным, а решение IIHF - безосновательным.

84-й чемпионат мира по хоккею с шайбой должен пройти с 21 мая по 6 июня.

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