Второй из братьев Костицыных нашел работу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Белорусский хоккеист Андрей Костицын стал игроком чешского "Динамо-Пардубице", сообщается на сайте команды.

Контракт с 35-летним нападающим рассчитан до конца сезона.

"Я очень рад попробовать себя в чешской лиге. Очень жду встречи с новыми товарищами по команде завтра", - сказал Костицын-старший.

Форвард добавил, что с нетерпением ждет нового вызова.

В свою очередь, спортивный директор клуба Душан Салфицки выразил надежду, что белорус поможет команде занять более высокое место в чемпионате.

"Пардубице" выступает в чешской Экстралиге и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.

Нынешний сезон нападающий начинал в нижнекамском "Нефтехимике". Костицын принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и отдав восемь результативных передач.

Ранее стало известно, что младший брат Андрей Сергей подписал контракт с словацким клубом "Братислава Кэпиталз".