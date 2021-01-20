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Второй из братьев Костицыных нашел работу
21.01.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Белорусский хоккеист Андрей Костицын стал игроком чешского "Динамо-Пардубице", сообщается на
Контракт с 35-летним нападающим рассчитан до конца сезона.
"Я очень рад попробовать себя в чешской лиге. Очень жду встречи с новыми товарищами по команде завтра", - сказал Костицын-старший.
Форвард добавил, что с нетерпением ждет нового вызова.
В свою очередь, спортивный директор клуба Душан Салфицки выразил надежду, что белорус поможет команде занять более высокое место в чемпионате.
"Пардубице" выступает в чешской Экстралиге и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.
Нынешний сезон нападающий начинал в нижнекамском "Нефтехимике". Костицын принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и отдав восемь результативных передач.
Ранее стало известно, что младший брат Андрей Сергей подписал контракт с словацким клубом "Братислава Кэпиталз".
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Последним клубом 35-летнего белорусского форварда был "Нефтехимик", контракт был расторгнут месяц назад.
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