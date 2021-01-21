Макгрегор пообещал поймать Нурмагомедова

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв - Sputnik. Известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пообещал поймать Хабиба Нурмагомедова, об этом он заявил на пресс-конференции в четверг.

Также ирландец заявил, что не желает никакого вреда Хабибу. "Это все в прошлом. Но все хотят бой между нами. Этот бой нужен. А вот он его не хочет", – сказал Макгрегор.

Непобежденный россиянин Хабиб Нурмагомедов в октябре 2018 года досрочно победил ирландского бойца. С тех пор Макгрегор многократно говорил о своем желании провести матч-реванш. Однако Хабиб отвечал, что ему это не интересно. Россиянин завершил карьеру после виктории над американцем Джастином Гэтжи 24 октября прошлого года.

Возвращение Макгрегора

Летом Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры, а уже осенью – о своем возвращении. Поединок с Порье 24 января в ОАЭ станет первым после непродолжительной паузы спортсмена.

Макгрегор на пресс-конференции отметил хорошую форму Порье и признался, что ему придется нелегко, но он все же намерен победить.

Ирландец и американец встречались в "клетке" в 2014 году, тогда победу нокаутом одержал Конор. Sputnik попросил эксперта оценить шансы Порье в бою с Конором.

Конор Макгрегор является экс-чемпионом в полулегком и легком весе.