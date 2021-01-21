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Солигорский "Шахтер" уступил киевскому "Динамо" в ОАЭ
21.01.2021 19:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Футболисты солигорского "Шахтера" потерпели поражение от киевского "Динамо" в контрольном матче в ОАЭ, сообщили в пресс-службе "горняков".
"Шахтер" первым из белорусских клубов отправился на зарубежный предсезонный сбор, где уступил в первом же поединке – играли против киевского "Динамо". Встреча завершилась победой со счетом 2:0 в пользу киевлян. В составе победителей отметились Клейтон (51-я минута) и Виктор Цыганков (78-я).
"Горнякам" на сборе предстоит провести еще пять матчей: 24 января против питерского "Зенита", 26 января сыграет с "Ливой" из ОАЭ, 27 января против "Краснодара", 31 января с "Ригой", 6 февраля с московским "Спартаком".
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"Горняки" готовятся к новому сезоне в ОАЭ, где им предстоит провести еще пять спаррингов, в том числе против российских "Зенита" и "Спартака".
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