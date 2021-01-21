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Людмила Жукова, заместитель главного судьи районных соревнований "Снежный снайпер": "Мы поддерживаем нашу команду, очень рады. Дети смотрят каждый этап с огромным интересом, между собой переговариваются. Между собой школы перезваниваются. И все желают быть только в национальной команде. У детей желание попасть в национальную команду".





В Италии стартовал 7-й этап Кубка мира по биатлону

Динара Алимбекова из Чаусов, брат и сестра Виктор и Ирина Кривко из Сенно, Анна Сола из Шумилино. Выходцы из белорусской глубинки показывают этим подросткам, что не боги горшки обжигают.

















К болельщикам вернулось то приятное чувство, которое было утрачено после ухода из спорта Дарьи Домрачевой, – в каждой гонке теперь мы ждем медаль. Эти реальные ожидания основаны на вере в реально прибавивших в мастерстве биатлонисток. К примеру, Динара Алимбекова сейчас в топ-7 общего зачета, а была и повыше. Цветочная церемония для нее уже обыденность, нынешней зимой стояла выше всех на подиуме в личной гонке.





Вдохновляющий опыт

Елена Зубрилова, чемпионка мира по биатлону: "Наша сборная всегда была сильной сборной, как мужская, так и женская. Да, не всегда все получалось, но девчонки готовились не один год. Тем более что в этом году произошла смена тренерского состава. И, наверное, это очень здорово повлияло на их результат. Потому что та работа, которая была выполнена в предыдущие годы, она выплеснулась в хороший результат. То, что касается ребят, мы тоже видим, они нас радуют. Да, не всегда, есть моменты со стрельбой. Но, наверное, сказывается то, что повышается уровень скоростной скорости, стрельба всегда позже".





Болеем за наших биатлонистов





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 7-й этап Кубка мира по биатлону стартовал сегодня в Италии Белорусская женская четверка вновь вышла на старт индивидуальной гонки. Лучшая молодая биатлонистка мира Динара Алимбекова финишировала 8-й, Анна Сола тоже смогла...

. Лучшая молодая биатлонистка мира Динара Алимбекова финишировала 8-й, Анна Сола тоже смогла заехать в очковую зону. Конечно, бывали у них результаты и лучше. Однако нужно учитывать, что по-настоящему в элите мирового биатлона белоруски оказались только в нынешнем сезоне.Согласно исследованиям, особым интересом биатлон пользуется у мужчин, и, как показывает статистика телесмотрения, прямую зависимость от результатов нашей команды имеет, в частности, аудитория телеканалаИтак, давайте вспомним, чего добились наши нынешней зимой.В Раубичах отборочные соревнования "Снежный снайпер" среди детей Минского района сегодня завершились чуть раньше, чем в 16:00. Потому что в 16:05 по телевизору показывали биатлон. Нынешней зимой как-то все сложилось удачно - и со снегом проблем нет, и мотиваторы из национальной команды Беларуси демонстрируют такие результаты, которых давно не было.В Италии сегодня начался уже 7-й этап сезона. Оглянувшись назад, приятно констатировать: многие парни и особенно девушки из национальной команды бегут и стреляют по своим личным рекордам.А это персональные поклонники Динары из Чаусов, из ее родной школы. Они у телевизора всегда.Алимбекова, Елена Кручинкина, Сола прилично повысили скорость на дистанции, да так, что теперь в биатлонном сообществе не удивляются нашим лидирующим позициям в этом компоненте. Серебряная эстафета в Оберхофе на прошлой неделе показала – в женской команде наконец-то подобрался ровный конкурентоспособный состав.Лучшие личные результаты в нынешнем сезоне показывают и парни, хотя до медалей пока и не добрались. Но в Кубке наций они выше, чем в прошлом году, а самое главное - большая часть ребят молоды, им есть куда расти. Конечно, третья часть сезона еще впереди, итоги подводить рано, однако как минимум любопытно наблюдать за общим прогрессом биатлонной сборной Беларуси. Из-за пандемии и закрытия границ она все межсезонье провела в Раубичах, не выбираясь в среднегорье. И в этом плане оказалась не в равных условиях со многими соперниками. Однако пока функциональная подготовка в целом радует. Так что есть надежда, что в медальных разборках поучаствуют не только наши девушки, но и парни. Ближайшая гонка уже завтра, а на выходных по два старта в день.