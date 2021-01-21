ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

7-й этап Кубка мира. Женская индивидуальная гонка

21.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Женской индивидуальной гонкой на 15 километров в итальянском Антхольце стартовал 7-й этап Кубка мира по биатлону. Австрийская спортсменка Лиза-Тереза Хаузер стала победительницей. Второй результат показала украинка Юлия Джима. Третье место за француженкой Анаис Шевалье-Буше. Лучшей из белорусок стала Динара Алимбекова, которая допустила два промаха на четырех огневых рубежах. Олимпийская чемпионка замкнула топ-8. Анна Сола финишировала 32-й, Ирина Кривко завершила гонку на 42-й позиции, Елена Кручинкина - 72-я в итоговом протоколе. Всего стартовали 96 участниц. Индивидуальная гонка у мужчин состоится завтра. Также в программе итальянского этапа масс-старты и эстафеты.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женской индивидуальной гонкой на 15 километров в итальянском Антхольце стартовал 7-й этап Кубка мира по биатлону. Австрийская спортсменка Лиза-Тереза Хаузер стала...
 
Новости дня
Новости спорта
 
"Кливленд Кавальерс" обыграл "Бруклин Нетс" - 147:135
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by