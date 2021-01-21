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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Кливленд Кавальерс" обыграл "Бруклин Нетс" - 147:135 Кайри Ирвинг вернулся на площадку, но это не спасло "Бруклин" от неожиданного поражения от "Кливленда". "Клинки" на Востоке идут седьмыми, их оппоненты пятыми....

Кайри Ирвинг вернулся на площадку, но это не спасло "Бруклин" от неожиданного поражения от "Кливленда". "Клинки" на Востоке идут седьмыми, их оппоненты пятыми. Букмекеры не верили в баскетболистов КАВС, но "Кливленд" вопреки прогнозам добыл победу, пусть и во втором овертайме, 147:135.