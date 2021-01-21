|
"Кливленд Кавальерс" обыграл "Бруклин Нетс" - 147:135
21.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTКайри Ирвинг вернулся на площадку, но это не спасло "Бруклин" от неожиданного поражения от "Кливленда". "Клинки" на Востоке идут седьмыми, их оппоненты пятыми. Букмекеры не верили в баскетболистов КАВС, но "Кливленд" вопреки прогнозам добыл победу, пусть и во втором овертайме, 147:135.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кайри Ирвинг вернулся на площадку, но это не спасло "Бруклин" от неожиданного поражения от "Кливленда". "Клинки" на Востоке идут седьмыми, их оппоненты пятыми....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)