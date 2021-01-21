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"Кливленд Кавальерс" обыграл "Бруклин Нетс" - 147:135

21.01.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Кайри Ирвинг вернулся на площадку, но это не спасло "Бруклин" от неожиданного поражения от "Кливленда". "Клинки" на Востоке идут седьмыми, их оппоненты пятыми. Букмекеры не верили в баскетболистов КАВС, но "Кливленд" вопреки прогнозам добыл победу, пусть и во втором овертайме, 147:135.
 
 
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Кайри Ирвинг вернулся на площадку, но это не спасло "Бруклин" от неожиданного поражения от "Кливленда". "Клинки" на Востоке идут седьмыми, их оппоненты пятыми....
 
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