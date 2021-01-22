Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Российский биатлонист Александр Логинов победил в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает Sputnik.

Сегодня в Антхольце – второй соревновательный день в рамках 7-го этапа биатлонного КМ. Комплект наград был разыгран в мужской индивидуальной гонке (20 км).

Победу праздновал россиянин Александр Логинов с результатом 48 минут 48,1 секунды (0 промахов). Интересно, что на четвертом огневом рубеже после стрельбы упал и сломал палку, но ему вовремя успели дать запасную.

"Меня выбило сильно конечно это падение, потому что очень сильно сбил дыхание и прошел метров 200 с одной палкой, воткнулся в подъем без скорости, это очень сильно меня подкосило на следующем круге. Но, в любом случае, я доволен", - заявил Логинов в эфире "Матч ТВ".

Последний раз российские спортсмены завоевывали золото в личных стартах в рамках Кубка мира по биатлону в феврале 2020 года, когда Логинов победил в спринте на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве, гонки которого входят в зачет Кубка мира.

Вторым стал норвежец Стурла Легрейд (+58,5 секунды; 2 промаха), третьим финишировал француз Кентен Фийон-Майе (+1 минуты 10,6 секунды; 2 промаха).

Результаты белорусов

Белорусские биатлонисты финишировали далеко за пределами топ-20. Лучший результат показал Антон Смольский – 28-я позиция в итоговом протоколе (+3 минуты 29,5 секунды; 3 промаха). Никита Лобастов стал 32-м (+3 минуты 40,1 секунды; 1 промах). Сергей Бочарников пришел к финишу 57-м (+5 минут 22,5 секунды; 3 промаха), Дмитрий Лазовский – 77-м (+7 минут 8,8 секунды; 5 промахов), Максим Воробей – 84-м (+8 минут 41,9 секунды; 2 промаха).

В субботу, 23 января, на этапе Кубка мира пройдут две гонки - масс-старт у женщин и эстафета у мужчин.